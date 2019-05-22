Исландию потребовали отстранить от «Евровидения» за демонстрацию флага Палестины

В сети появилась петиция с требованием отстранить Исландию от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». Она опубликована на сайте Change.org.

«После чудесной ночи, посвященной преодолению разногласий и объединению при помощи музыки, группа, представлявшая Исландию, с большим неуважением отнеслась к этой атмосфере и принимающей стране, подняв палестинские флаги во время прямой трансляции», — говорится в тексте обращения. В настоящее время его подписали 36,5 тысячи человек.

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Как передает Deutsche Welle, Европейский вещательный союз также обдумывает санкции в отношении Исландии. Там подчеркнули, что действия представляющей страну группы Hatari «прямо противоречат правилам конкурса».

Ранее сообщалось, что в прямом эфире финала музыкального конкурса «Евровидение» показали палестинские флаги. В ходе выступления американской поп-певицы Мадонны, которая была приглашенным гостем фестиваля, двое танцоров продемонстрировали зрителям флаги, изображенные на их спине. Один из них был израильский, а второй — палестинский.

Позднее, во время оглашения результатов, в кадр попали участники из Исландии. Музыканты подняли две растяжки, но одной из которых был флаг, а на другой было написано «Палестина».

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