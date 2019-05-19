В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

В прямом эфире финала музыкального конкурса «Евровидение» показали палестинские флаги. Об этом передает издание The Jerusalem Post.

Трансляция проходила в ночь на 19 мая. В ходе выступления американской поп-певицы Мадонны, которая была приглашенным гостем фестиваля, двое танцоров продемонстрировали зрителям флаги, изображенные на их спине. Один из них был израильский, а второй — палестинский.

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Позднее, во время оглашения результатов, в кадр попали претенденты от Исландии — группа Hatari. Музыканты подняли две растяжки, но одной из которых был флаг, а на другой было написано «Палестина». Отмечается, что ранее участники коллектива неоднократно критиковали израильское правительство и заявляли, что намерены привлечь внимание к проблемам палестинцев.

Европейский вещательный союз (EBU) осудил действия Мадонны и исландских участников. Там напомнили, что «Евровидение» не является политическим событием и пояснили, что исполнительный совет конкурса соберется, чтобы обсудить этот инцидент и возможное наказание для Исландии.

В этом году победителем «Евровидения» стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. На втором месте оказалась Италия, а на третьем — Россия.

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