На «Евровидении» победили Нидерланды

Победителем международного вокального конкурса «Евровидение-2019» стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Лоуренс занял первое место, получив 492 балла. Вторую строчку заняла Италия (ее представлял артист Mahmood) с 465 баллами. Россия, от которой выступал Сергей Лазарев, оказалась на третьем месте с 369 баллами.

Представитель Нидерландов исполнил на «Евровидении» композицию Arcade («Аркада»).

Соревнование, проходившее в Тель-Авиве, Израиль, официально завершилось. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.

В финале конкурса выступили 26 стран.

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