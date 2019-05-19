Россия заняла третье место на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на вокальном состязании «Евровидение-2019», занял третье место. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

На «Евровидении» певец исполнил композицию Scream и получил 369 баллов. Он выступил пятым, его номер сопровождался имитацией дождя и молний, демонстрируемых на цифровых экранах вместе с изображением Лазарева.

Eurovision Song Contest

Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с 492 баллами. На втором месте расположилась Италия с результатом 465 баллов.

Соревнование, проходившее в Тель-Авиве, Израиль, официально завершилось. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.

В финале конкурса выступили 26 стран.

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