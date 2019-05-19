Культура
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
На «Евровидении» победили Нидерланды
Турция задумалась о совместном с Россией производстве С-500
Порошенко учредил День отца
Более миллиона фанатов потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»
Россия заняла третье место на «Евровидении»
Белоруссия проигнорировала Россию на «Евровидении»
Лазарев отреагировал на отстранение жюри Белоруссии от «Евровидения»
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Названы приглашенные на инаугурацию Зеленского политики
Новости партнеров

Лазарев приготовился поехать на «Евровидение» в третий раз

Перейти в «Мою Ленту»

Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», рассказал, что готов представлять Россию и в третий раз. Его слова приводит ТАСС.

«Я, как боец, всегда готов», — заявил артист. Он добавил, что считает признаком стабильности завоеванное дважды на конкурсе третье место.

Отмечается, что Лазарев уклонился от ответа об объективности результатов голосования профессионального жюри, назвав этот вопрос чувствительным. «Конечно, немного обидно, потому что некоторые страны голосовали предвзято», — признался он.

Также исполнитель поделился своими планами по возвращении в Россию. «Мечтаю выспаться и увидеться с сыном, который очень соскучился. Он две недели меня не видел», — рассказал Лазарев. Кроме того, в эфире «России 1» певец попросил свою маму приготовить ему фирменные сырники.

Сергей Лазарев занял третье место с результатом 369 баллов. Его обошли Нидерланды и Италия с 492 и 465 баллами соответственно.

Финал конкурса, в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве, Израиль, 18 мая 2019 года. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Россия заняла третье место на «Евровидении»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия заняла третье место на «Евровидении»
На «Евровидении» победили Нидерланды
Лазарев отреагировал на отстранение жюри Белоруссии от «Евровидения»
В Тель-Авиве стартовал финал «Евровидения»
Лазарев выступил на «Евровидении»
Другие материалы рубрики
Культура00:02Сегодня

«Я стал чураться женщин с пышной грудью»

Харуки Мураками о детских травмах, которые меняют всю жизнь
20:3318 мая

Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»

02:02Сегодня

На «Евровидении» победили Нидерланды

01:49Сегодня

Белоруссия проигнорировала Россию на «Евровидении»

Культура00:0618 мая

«Я — маленькая капля странной черной жижи»

Этот россиянин решил изменить музыку и совместил рэп с классикой. Его понимают не все
19:4118 мая

Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре

01:24Сегодня

Лазарев отреагировал на отстранение жюри Белоруссии от «Евровидения»

23:2118 мая

Лазарев выступил на «Евровидении»

Культура00:0717 мая

Высокие отношения

Руины, бесплодие и бесы блокады: «Дылда» Кантемира Балагова в Каннах
13:0217 мая

Раскрыт порядковый номер выступления Лазарева в финале «Евровидения»

20:1518 мая

Кончита Вурст высказалась о Лазареве в преддверии «Евровидения»

15:5015 мая

Группа Goblin выступит на Международном фестивале Сергея Курехина

Россия
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
«Я не должна была рожать ребенка»
Авторка книги о послеродовой депрессии и ее муж — о том, как распознать и победить болезнь
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
Родственники Доренко захоронили часть его праха
Жителям Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
США нашли способ ограничить поставки российского оружия
В Австрии прокомментировали скандал с компрометирующим видео
Подавший в отставку вице-канцлер Австрии развеял слухи о встрече с россиянкой
Канцлер Австрии объявил досрочные выборы в парламент после скандала с россиянкой
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
«Народный фронт» вышел из коалиции и помешал планам избранного президента
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Названы приглашенные на инаугурацию Зеленского политики
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Суд освободил бывшего президента Армении
Указ Зеленского о роспуске Рады назвали фейком
Зеленский поверил в возможность вернуть Крым
Все материалы
Экономика
Полный контакт
Немцы заново изобрели трамвай. Их технология принесет миллиарды
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Российская экономика притормозила
Китай обвалил американские биржи
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
«Пятерочка» изменится
Россия перестала поставлять нефть в Европу
Все материалы
Силовые структуры
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Опубликованы первые фото роскошного кабинета «ночного губернатора» Петербурга
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
В России раскрыли сроки готовности «Монолита»
Свежевыжатые соки признали смертельно опасными
Россия показала всю мощь Балтийского флота
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Хоккеист сборной Канады забил на чемпионате мира броском между ног
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
Подвергшийся нападению Шварценеггер рассказал о случившемся
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Неизвестный напал на Шварценеггера в Африке
«Бавария» седьмой раз подряд стала чемпионом Германии
Все материалы
Культура
«Я стал чураться женщин с пышной грудью»
Харуки Мураками о детских травмах, которые меняют всю жизнь
Лазарев в финале «Евровидения»
 
«Я — маленькая капля странной черной жижи»
Этот россиянин решил изменить музыку и совместил рэп с классикой. Его понимают не все
Высший свет на Круазетт
Лучшие кадры с церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля
На «Евровидении» победили Нидерланды
Белоруссия проигнорировала Россию на «Евровидении»
Лазарев отреагировал на отстранение жюри Белоруссии от «Евровидения»
Все материалы
Интернет и СМИ
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Миллиард согласных
 
Тень позора
 
Бузова рассказала о разочаровании в очередном мужчине
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Девушки залили парню в ноздри васаби ради славы в сети
Выступающий за храм в Екатеринбурге репортер попросил побить его на камеру
Все материалы
Ценности
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
Девушка прошлась по улице в прозрачном костюме и испытала отвращение
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Раскрыт способ избежать обгоревшей кожи в отпуске
Instagram модного бренда с тучными и цветными моделями разозлил покупателей
Все материалы
Путешествия
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
По ту сторону стены
Когда-то Шотландию населяли самые кровожадные варвары. Что там делать туристу?
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел
Все материалы
Из жизни
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Томми ТомпсонПроклятое золото
Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Женщина обнаружила на пляже рыбу с «человеческими зубами»
Приговоренный к смертной казни отказался от любимой еды ради бездомных
Все материалы
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Как прошло обновление Audi A4
Что изменилось после рейстайлинга у бестселлера Audi
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Конец галантной эпохи
История Mitsubishi Concept-ZT, который мог вернуть нам Galant
Названы пять главных автомобильных новинок недели
Монстр-трак перепрыгнул семь бигфутов и установил рекорд
Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Пенсионерка упустила паспорт и едва не лишилась жилья
Назван российский город с лучшим интернетом
В домах россиян нашли тысячи незаконно зарегистрированных мигрантов
В России подорожала аренда жилья
Все материалы