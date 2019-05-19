Лазарев приготовился поехать на «Евровидение» в третий раз

Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», рассказал, что готов представлять Россию и в третий раз. Его слова приводит ТАСС.

«Я, как боец, всегда готов», — заявил артист. Он добавил, что считает признаком стабильности завоеванное дважды на конкурсе третье место.

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Отмечается, что Лазарев уклонился от ответа об объективности результатов голосования профессионального жюри, назвав этот вопрос чувствительным. «Конечно, немного обидно, потому что некоторые страны голосовали предвзято», — признался он.

Также исполнитель поделился своими планами по возвращении в Россию. «Мечтаю выспаться и увидеться с сыном, который очень соскучился. Он две недели меня не видел», — рассказал Лазарев. Кроме того, в эфире «России 1» певец попросил свою маму приготовить ему фирменные сырники.

Сергей Лазарев занял третье место с результатом 369 баллов. Его обошли Нидерланды и Италия с 492 и 465 баллами соответственно.

Финал конкурса, в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве, Израиль, 18 мая 2019 года. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.

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