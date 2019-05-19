Лазарев отреагировал на отстранение жюри Белоруссии от «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на вокальном состязании «Евровидение-2019», отреагировал на решение организаторов конкурса дисквалифицировать членов жюри от Белоруссии. Об этом он сообщил в сториз в Instagram-аккаунте.

Артист выразил сожаление в связи с произошедшим. «Мы, конечно, в шоке, потому что рассчитывали на поддержку Белоруссии. Я уверен, что были бы высокие баллы от жюри», — рассказал он.

Лазарев напомнил, что несмотря на отстранение от конкурса членов белорусского жюри, жители страны могут голосовать за него.

18 мая стало известно, что судейская команда от Белоруссии раскрыла, за кого голосовала в полуфинале, из-за чего членов жюри дисквалифицировали за нарушение правил.

На «Евровидении» певец исполнил композицию Scream. Он выступил пятым, его номер сопровождался имитацией дождя и молний, демонстрируемых на цифровых экранах вместе с изображением Лазарева.

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