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Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»

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Представительница Белоруссии Zena

Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» в субботу, 18 мая.

Отмечается, что судейская команда раскрыла, за кого голосовала в полуфинале.

В 2019 году Белоруссию на Евровидении представляет певица Зина Куприянович, выступающая под псевдонимом Зена. 15 мая она выступила в первом полуфинале конкурса и прошла в финал, который состоится в Тель-Авиве вечером 18 мая.

Ранее в субботу сообщалось, что победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст высказалась о Сергее Лазареве, который представляет Россию на конкурсе.

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Предыстория: Кончита Вурст высказалась о Лазареве в преддверии «Евровидения»
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