Кончита Вурст высказалась о Лазареве в преддверии «Евровидения»

Австрийский певец Том Нойвирт, победивший на Евровидении-2014 в образе бородатой исполнительницы Кончиты Вурст, прокомментировал номер Сергея Лазарева, представителя России на конкурсе 2019 года. Слова артиста передает Deutsche Welle.

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Нойвирт подчеркнул, что ему нравится песня Лазарева Scream, с которой тот выступает на вокальном состязании. «Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так?Всего хорошего!» — отметил он.

17 мая Лазарев ответил критикам его участия в конкурсе. Он заявил, что недовольных гораздо меньше, чем тех, кто его поддерживает, и добавил, что на него возложены большие надежды.

Российский артист выступил в полуфинале Евровидения 16 мая и прошел в финал. Заключительная часть состязания, которое в 2019-м проходит в Израиле, запланировано на 18 мая.

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