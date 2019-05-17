Лазарев высказался о недовольных его выступлением на «Евровидении»

Представитель России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев ответил на критику своего участия в мероприятии. Слова артиста передает Deutsche Welle.

«Я могу сказать, что тех, кто был недоволен, гораздо меньше, чем тех, кто порадовался за меня и порадовался за Россию. Потому что в прошлом году наша страна не попала даже в финал, все расстроились, конечно. Сейчас ставки высоки, ожидания высокие от моего выступления. Ну, не понравился им выбор — окей, ладно», — заявил Лазарев.

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Музыкант добавил, что надеется на победу, потому что Россия «очень хочет провести "Евровидение"».

Лазарев выступил во втором полуфинале международного состязания, который состоялся 16 мая, и прошел в финал. Заключительная часть «Евровидения», которое в 2019 году проходит в Израиле, состоится 18 мая.

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