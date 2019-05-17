Раскрыт порядковый номер выступления Лазарева в финале «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019», выступит пятым в финале вокального состязания. Об этом сообщается на сайте eurovision.tv в пятницу, 17 мая.

Заключительная часть конкурса состоится в Тель-Авиве вечером в субботу, 18 мая. Перед Лазаревым в финале выступят исполнители с Мальты, из Албании, Чехии и Германии. Всего в конкурсе примут участие 26 представителей стран-участниц.

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Отмечается, что порядок выступления определяли организаторы с целью, чтобы каждый участник выделялся на фоне других. При этом учитывались, в частности, музыкальный жанр, число исполнителей, использование реквизита и темп песни.

Ранее в пятницу сообщалось, что Лазарев ответил критикам его участия в конкурсе. Он подчеркнул, что недовольных гораздо меньше, чем тех, кто его поддерживает, и добавил, что на него возложены большие надежды.

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