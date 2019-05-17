Лазарев рассказал о проблемах со здоровьем из-за кондиционеров на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев посетовал на сильную работу кондиционеров в выставочном центре в Тель-Авиве, где проходит песенный конкурс «Евровидение-2019». Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Глаза б не евровидели На Украине новый кризис — из-за «Евровидения». В нем винят Россию

Артист рассказал, что низкая температура в здании стала причиной его проблем со здоровьем. «Здесь очень холодно. Возможно, причиной тому кондиционеры. Убавьте их, пожалуйста, это желание всех нас», — призвал Лазарев организаторов.

Ранее певец обращался за помощью к израильским врачам из-за боли в шее. По словам артиста, его продуло под кондиционером. Медики провели ему сеанс иглоукалывания.

Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019» с композицией Scream. За первое место в песенном конкурсе музыканты сразятся 18 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!