Google предсказал победителей «Евровидения»

Компания Google составила рейтинг десяти вышедших в финал конкурса «Евровидения» участников, основываясь на наиболее популярных поисковых запросах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Наиболее популярным среди пользователей сети оказался представитель Франции Билал Ассани. Второе место занял исландский коллектив Hatari. Тройку замкнул Сергей Лазарев, который представляет Россию на фестивале. Кроме того, большой интерес проявляют к конкурсантам из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.

«В 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса, а в 2018 первое место на "Евровидении" занял один из фаворитов интернет-аудитории», — заявили в Google.

13 мая букмекеры рассказали о том, кто может победить в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Согласно данным букмекерских контор, первое место, вероятнее всего, займет представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. В тройке лидеров также должны оказаться артисты из Швеции и Франции. Россиянин Сергей Лазарев, скорее всего, займет четвертое место.

Заключительная часть конкурса состоится в Тель-Авиве вечером в субботу, 18 мая.

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