Букмекеры объявили фаворитов «Евровидения-2019»

Букмекеры рассказали о том, кто может победить в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Соответствующая информация опубликована на сайте конкурса.

Согласно данным букмекерских контор, первое место, вероятнее всего, займет представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. В тройке лидеров также должны оказаться артисты из Швеции и Франции. Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе, скорее всего, займет четвертое место, указано в сообщении.

Кроме того, в первую десятку могут войти музыканты из Азербайджана, Италии, Мальты, Швейцарии, Австралии и Исландии.

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8 мая российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о шансах Лазарева на победу в музыкальном состязании, которое пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года. По его мнению, артисту удастся войти в пятерку лидеров только при условии, что его поддержат страны, входившие в состав СССР.

Лазарев представит Россию с композицией Scream, написанной Филиппом Киркоровым, совместно с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской исполнительницей Шерон Вон.

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