Лазарев рассказал о сложностях при репетиции номера для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, который представляет Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, рассказал о сложностях во время очередной репетиции. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Все еще есть технические вопросы и сложности по съемке номера, так как огромное количество отражений и важно снимать номер с правильных углов», — написал он. По словам Лазарева, шансы на победу у него высокие, однако все будет зависеть от того, как пройдет выступление.

Из отрывка музыкального номера, который был опубликован 8 мая, понятно, что в номере артиста будут использованы зеркала.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Песня Scream, которую исполнит Лазарев, написана Филиппом Киркоровым совместно с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской исполнительницей Шерон Вон.

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