Лазарев сравнил «Евровидение» с чемпионатом мира по футболу

Российский певец Сергей Лазарев, который представляет Россию на «Евровидении», сравнил международный песенный конкурс с чемпионатом мира по футболу. Его слова приводят «Известия».

На вопрос о том, стоит ли проведение «Евровидения» тех денег, которые в него вкладывает страна-организатор, артист ответил: «А чемпионат мира по футболу не затратно проводить? От мероприятий такого масштаба зависит престиж страны».

«Я думаю, от чемпионата мы все испытали невероятный патриотический подъем», — заявил Лазарев, отметив, что даже его, человека, не увлекающегося футболом, переполняла гордость. Певец заверил, что будет здорово, если песенный конкурс снова пройдет в России.

«Мы же вообще очень гостеприимный народ и всегда ждем гостей с радостью. У нас такая особенность — мы последнее отдадим, лишь бы гость был доволен», — заключил он.

11 мая артист рассказал о тех сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время репетиции номера к «Евровидению-2019» в Израиле. Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев представит Россию с песней Scream.

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