Лазарев выступил на «Евровидении»

Российский артист Сергей Лазарев завершил номер на вокальном состязании «Евровидение-2019» в Тель-Авиве. Трансляция конкурса доступна на YouTube.

Представляющий Россию певец исполнил композицию Scream. Он выступил пятым, его номер сопровождался имитацией дождя и молний, демонстрируемых на цифровых экранах вместе с изображением Лазарева.

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Ранее 18 мая сообщалось, что членов жюри от Белоруссии отстранили от участия в вокальном состязании из-за нарушения правил.

В преддверии конкурса Кончита Вурст, победившая на «Евровидении-2014», назвала песню Лазарева очень драматичной, а Россию — одной из фаворитов состязания в 2019 году.

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