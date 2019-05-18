Лазарев выступил на «Евровидении»

Российский артист Сергей Лазарев завершил номер на вокальном состязании «Евровидение-2019» в Тель-Авиве. Трансляция конкурса доступна на YouTube.
Представляющий Россию певец исполнил композицию Scream. Он выступил пятым, его номер сопровождался имитацией дождя и молний, демонстрируемых на цифровых экранах вместе с изображением Лазарева.
Ранее 18 мая сообщалось, что членов жюри от Белоруссии отстранили от участия в вокальном состязании из-за нарушения правил.
В преддверии конкурса Кончита Вурст, победившая на «Евровидении-2014», назвала песню Лазарева очень драматичной, а Россию — одной из фаворитов состязания в 2019 году.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!