Сергей Лазарев раскрыл условия повторного участия в «Евровидении»

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев больше не планирует выступать на музыкальном конкурсе «Евровидение» в качестве участника, однако готов приехать туда как специальный гость. Об этом сообщает РИА Новости.

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Певец отметил, что важно вовремя остановиться, чтобы публика от тебя не устала: «Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив. Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает». Артист также заявил, что в этом году приложил максимум усилий, поэтому ему «доказывать сложно что-то».

Ранее Лазарев заявил, что может представить Россию и в третий раз. «Я, как боец, всегда готов», — сказал он. Кроме того, он предположил, что в этом году жюри фестиваля отнеслись к нему предвзято из-за негативного отношения к политике Москвы или «вообще к стране».

Финал «Евровидения», в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве 18 мая. По итогам конкурса Россия оказалась на третьем месте, набрав 369 баллов. Первое место отдали Нидерландам (492 балла), второе — Италии (465 баллов).

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