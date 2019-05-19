Лазарев уличил жюри «Евровидения» в предвзятом отношении к России

Певец Сергей Лазарев, занявший третье место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», заявил о предвзятом отношении к нему членов жюри. Об этом он рассказал РИА Новости.

Артист отметил, что увидел «некую предвзятость» по отношению к стране, которую он представлял. По его словам, несправедливое судейство может быть результатом негативного отношения к политике Москвы или «вообще к стране».

Многие страны, например, Грузия, вновь не захотели рассмотреть номер России, рассказал Лазарев. «Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — сказал он.

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«Жюри — может быть, им просто не понравилось, так тоже возможно. Я не знаю, участники были достойные, разноплановые, разные, конкуренция была серьезнейшая в этом году», — предположил певец.

Лазарев обратил внимание на то, что журналисты меньше задавали ему вопросов о политике и были настроены очень дружелюбно.

Финал конкурса, в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве, Израиль, 18 мая 2019 года. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.

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