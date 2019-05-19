Победитель «Евровидения» раскрыл причины победы

Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды, рассказал о причинах победы в международном музыкальном конкурсе. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, передает ТАСС.

«Я думаю, секрет в том, чтобы не иметь секретов, быть открытым, быть собой и заниматься музыкой», — признался Лоуренс, выступивший в финале с песней Arcade. Он подчеркнул, что не знает, почему зрители «Евровидения» активно голосовали за него. Он выразил надежду, что их вдохновили его музыка, стихи и история песни.

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18 мая во время пресс-конференции Лоуренс заявил о своей бисексуальности. «Я больше, чем просто артист — я человек, я живое существо, я бисексуал, я музыкант, я отстаиваю это. И я горжусь тем, что у меня есть возможность показать, кто я на самом деле», — рассказал он.

Второе место занял представитель Италии Махмуд с результатом 465 баллов. Замкнул тройку лидеров российский певец Сергей Лазарев с 369 баллами.

Финал конкурса, в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве, Израиль, 18 мая 2019 года. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в стране-победительнице.

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