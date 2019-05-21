Названо число российских зрителей «Евровидения»

Стало известно, сколько россиян посмотрели финал конкурса «Евровидение», который состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Mediascope.

За трансляцией на телеканале «Россия 1» следили 3,2 миллиона граждан. Речь идет о зрителях в возрасте старше четырех лет и проживающих в городах, где население превышает 100 тысяч человек. Рейтинг передачи, который рассчитывается как среднее число зрителей эфира, выраженное в процентах от населения, составил 4,6 процента.

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В этом году победу на конкурсе одержал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте оказалась Италия, на третьем — Россия.

Позднее стало известно, что занявший первое место артист нарушил главное правило фестиваля — выступил с песней Arcade, которая уже была в его репертуаре. Представитель Европейского вещательного союза Дэвиж Гудман заявил, что организаторы «Евровидения» не будут аннулировать победу, так как появившийся в 2017 году в соцсетях ролик композиции Arcade «не дал Лоуренсу преимущества».

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