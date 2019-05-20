Дробыш решил судиться из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении»

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский вещательный союз из-за скандала с голосованием Белоруссии на конкурсе «Евровидение — 2019». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 20 мая.

Материалы по теме Итоги «Евровидения» под вопросом из-за песни победителя Артист из Нидерландов спел старую песню, но ему все сошло с рук. Лазарев на третьем месте

Продюсер белорусской конкурсантки Зины Куприянович (Зена) заявил, что Европейский вещательный союз нанес огромной урон по российско-белорусским отношениям, а также лишил жюри возможности голосовать: «В последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа».

Ранее судейская команда от Белоруссии раскрыла, за кого голосовала в полуфинале, из-за чего членов жюри дисквалифицировали за нарушение правил. Позднее было принято решение составить средний балл от страны из резервной «корзины голосования», которая предусмотрена правилами Европейского вещательного союза на случай дисквалификации жюри страны. В итоге российскому исполнителю Сергею Лазареву не досталось ни одного очка от представителей соседнего государства, хотя именно от них артист ждал наибольших баллов.

Отстранение Белоруссии оказалось не единственным скандалом, произошедшим в этом году. 20 мая стало известно, что победитель фестиваля Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды, нарушил главное правило конкурса и выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!