Пригожин оценил шансы Дробыша выиграть в суде против организаторов «Евровидения»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не верит, что его коллега Виктор Дробыш сможет выиграть суд против Европейского вещательного союза. Об этом сообщает НСН.

«Если мы говорим о свободе слова и демократии, то я не верю в них на европейском постпространстве», — высказался Пригожин. Он заявил, что в Европе — «нарушение прав человека налицо», и отметил, что бывший украинский президент Петр Порошенко «запрещает творческой интеллигенции России въезд на территорию страны».

«Учитывая весь бред, который мы наблюдаем, я предполагаю, что шансов на победу — ноль», — заключил Пригожин. По его мнению, единственный шанс, который есть в этой ситуации, — это шанс потратить деньги.

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20 мая продюсер белорусской конкурсантки Зины Куприянович Виктор Дробыш рассказал, что собирается подать в суд на Европейский вещательный союз из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении». Он заявил, что белорусскому жюри не дали выразить свое мнение: «В последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа».

Ранее судейская команда от Белоруссии раскрыла, за кого голосовала в полуфинале, из-за чего членов жюри отстранили за нарушение правил. Позднее было принято решение составить средний балл от страны из резервной «корзины голосования», которая предусмотрена правилами Европейского вещательного союза на случай дисквалификации жюри страны.

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