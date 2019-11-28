В логотип «Евровидения-2020» включили флаг не участвующей из-за геев Венгрии

Eurovision Song Contest / YouTube

Организаторы 65-го международного конкурса «Евровидение-2020» показали логотип, составленный из флагов стран-участниц в порядке их первого появления на состязании. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

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В ролике уточняется, что в конкурсе примет участие 41 страна. От состязания в 2020 году отказались Венгрия и Черногория.

Ранее сообщалось, что Венгрия без объяснения причин отказалась от участия в международном музыкальном состязании «Евровидение» в 2020 году. Это произошло на фоне роста гомофобных настроений в стране.

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