Украинский министр обвинила снявший сериалы на русском канал в неуважении

Министр образования Украины Анна Новосад обвинила в неуважении к обществу телеканал «1+1», снявший сериалы на русском языке. Об этом сообщает издание «НВ».
По словам Новосад, аргументация телеканала о том, что «артистам пока еще тяжело работать на украинском языке», — это «стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости».
«Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, потому что "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", — это расписаться в собственной неполноценности», — заключила министр.
Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова на своей странице в Facebook посоветовала руководителям телеканалов избегать субъективных оценок, какой жанр «выглядит на украинском языке» лучше, чтобы не оскорблять чувства аудитории.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что не в курсе скандала, но сериалы необходимо снимать на украинском языке, передает «Укринформ».
Ранее «1+1» сообщил, что для осеннего сезона комедии были сняты на украинском языке, а все семь мелодрам — на русском. Как пояснили на канале, найти такую тональность украинского, чтобы зритель воспринимал этот язык, непросто. Мелодрамы на мове смотрятся хуже комедий. Артистам трудно работать на украинском, что сказывается на бюджете.