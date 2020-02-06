Верховная Рада отказалась отменить ликвидирующий русскоязычные школы закон

Верховная Рада Украины отказалась отменить закон о среднем образовании. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает «РБК-Украина».

Депутаты проголосовали против постановления об отмене законопроекта «Об общем среднем образовании». Теперь документ будет подписан спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

16 января украинские депутаты приняли закон о среднем образовании, который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Школьники из русскоязычных семей с пятого класса должны не менее 80 процентов предметов изучать на украинском языке. Программы обучения на русском отменяются.

Для венгерских школьников с пятого класса 20 процентов предметов должны изучаться на украинском, к девятому классу эта доля дойдет до 40 процентов, в 10-м и 11-м — до 60 процентов предметов. Крымские татары будут получать образование на родном языке параллельно с изучением украинского.

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