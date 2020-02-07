На Украине стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов

В Киеве стоматолог Ирина Козак-Кедич отказалась лечить русскоязычных пациентов, если они не перейдут на украинский язык. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, пишет «Страна.ua».

«Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю "языка". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога», — написала Козак-Кедич.

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Стоматолог рассказала, что эта идея возникла у нее, когда в маршрутке она стала свидетелем того, как водитель проигнорировал просьбу остановиться, поскольку несколько пассажиров попросили его об этом на русском. Он ответил им, что не понимает этот язык.

В декабре киевский бизнесмен Александр Меламуд решил открыть детскую студию на русском языке для ненасильственного сопротивления украинизации. Предприниматель заявил, что в случае штрафа от государственных органов он обратится в международные органы по защите прав человека.

В декабре Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». По мнению экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.

В июле прошлого года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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