На попросившую выключить русский сериал украинку заявили в полицию

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Евгений Брагар написал заявление в полицию на украинскую активистку Настенку Конфедерат, попросившую водителя автобуса выключить сериал на русском языке. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

«Заявление подано относительно высказываний Настенки Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку», — уточнил нардеп.

По его словам, ксенофобии и дискриминации не место на Украине, поскольку «Украина — общий дом для всех ее граждан без оглядки на язык общения, вероисповедания или национального происхождения».

Ранее в январе Конфедерат и ее спутница Ярина Черногуз устроили скандал в автобусе Луцк — Киев из-за отказа водителя выключить сериал на русском языке. При этом мужчина спросил у пассажиров, стоит ли выключать сериал, однако большинство из них промолчали. В итоге он согласился высадить украинок, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино».

После инцидента водитель автобуса был уволен. Компания-перевозчик извинилась за случившееся и пообещала компенсировать Конфедерат и Черногуз стоимость билетов.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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