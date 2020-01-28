Украинка устроила скандал в автобусе из-за сериала на русском языке

Жительница Украины Ярина Черноуз устроила скандал после того, как водитель междугороднего пассажирского автобуса отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

Автобус выполнял рейс из Луцка в Киев. По словам Черноуз, водитель спросил у остальных пассажиров, стоит ли выключать сериал. Большинство из них промолчали. При этом одна женщина назвала Черноуз и ее спутницу убийцами, которые ездят на войну. После этого водитель согласился высадить украинку посреди дороги, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино».

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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