На Украине уволили водителя автобуса за отказ выключить сериал на русском языке

Украинская компания-перевозчик уволила водителя автобуса, отказавшегося во время рейса выключить сериал на русском языке и высадившего недовольную пассажирку и ее спутницу. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, как только вернется из рейса», — заявили в компании. Представитель перевозчика также принес извинения и заверил, что это первый подобный случай в их работе. При этом он пообещал компенсировать девушкам стоимость билетов.

Ранее жительница Украины Ярина Черногуз устроила скандал после того, как водитель пассажирского автобуса Луцк — Киев отказался выключить сериал на русском языке. При этом водитель спросил у пассажиров, стоит ли выключать сериал, однако большинство из них промолчали. В итоге водитель согласился высадить украинку, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино». Черногуз и ее спутница добрались до Киева автостопом.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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