Четверть украинцев высказалась против образования на русском языке

Четверть украинцев высказалась против возможности получать образование на русском языке. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые приводят Українськi Новини.
О том, что русскоязычного образования в стране не должно быть ни в каком виде, заявили только 24 процента респондентов.
При этом 40 опрошенных заявили, что государство должно предоставить возможность учиться на русском в тех регионах страны, где большинство населения использует этот язык в повседневной жизни и нуждается в получении образования на нем. 33 процента респондентов поддержали возможность учиться на русском языке по всей территории Украины.
16 января украинские депутаты приняли закон о среднем образовании, который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Школьники из русскоязычных семей с пятого класса должны изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.
Для венгерских школьников с пятого класса 20 процентов предметов должны изучаться на украинском, к девятому классу эта доля дойдет до 40 процентов, в 10-м и 11-м — до 60 процентов предметов. Крымские татары будут получать образование на родном языке параллельно с изучением украинского.