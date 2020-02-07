Украина отвергла предложения Венгрии по языковому вопросу

Украина отвергла предложения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по языковому вопросу в школьном образовании. Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства образования и науки.

На встрече с главой ведомства Анной Новосад Сийярто предложил приравнять венгерский к языку коренного народа и увеличивать количество часов на изучение украинского языка школьниками из венгерской общины не за счет других предметов.

Новосад заявила, что признание венгров коренным народом — политический вопрос. Коренными народами считаются те, кто не имеет другого государства, кроме Украины. Увеличение же количества часов на изучение украинского без сокращения предметов на венгерском повысит нагрузку для детей и создаст угрозу для здоровья.

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«Основной лейтмотив этой встречи — мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения национальных меньшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами», — заявила Новосад.

6 февраля Верховная Рада отказалась отменить принятый в январе закон о среднем образовании, который ликвидирует в стране русскоязычные школы, а венгерских школьников обязует изучать на украинском с пятого класса 20 процентов предметов, к девятому классу — 40 процентов, в 10-м и 11-м — до 60 процентов.

В декабре Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока Киев не изменит законы об образовании для меньшинств. В 2018 году разгорелся скандал из-за опубликованного видео, на котором венгерский консул в Закарпатье раздавал местным жителям документы для получения венгерского гражданства и приводил к присяге на верность Будапешту.

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