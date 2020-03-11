Российский подросток умер на уроке в школе

Старшеклассник умер во время нахождения в школе в Магнитогорске Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Молодому человеку было 17 лет. Смерть наступила на уроке днем в среду, 11 марта. По предварительным данным, на занятии он почувствовал себя плохо. «При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — говорится в публикации.

Следователи начали проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза для установления причины гибели подростка.

9 марта 16-летний ученик восьмого класса был обнаружен мертвым у себя дома. Перед смертью он выпил минимум четыре банки энергетика. По словам его матери, сын курил, также она находила у него снюс и наркотики.

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