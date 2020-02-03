Российский школьник пошел в магазин и внезапно умер

Семиклассник из подмосковного поселка Селятино пошел в магазин и внезапно почувствовал себя плохо. Врачам не удалось его спасти, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 1 февраля. 14-летний подросток зашел в супермаркет, упал на пол и ударился головой. Очевидцы безрезультатно пытались привести его в сознание, вызвали скорую. Школьника госпитализировали в Наро-Фоминскую больницу №2, где он вскоре скончался при оказании медицинской помощи, не приходя в сознание. Причина смерти пока неизвестна, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские из Наро-Фоминского района выясняют обстоятельства гибели и наличие у погибшего хронических заболеваний.

По информации издания, семья мальчика полная, на учете не состояла. Оба родителя временно безработные.

23 января в Пензе на уроке английского языка умер девятиклассник. Во время занятий он начал задыхаться и бледнеть, врачи не успели довести его до больницы. Предварительная причина гибели — внезапная сердечная смерть.

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