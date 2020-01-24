Названа причина внезапной смерти подростка в российской школе

Подросток скончался на уроке английского языка в пензенской школе №73 из-за внезапной сердечной смерти. Такую причину изданию «Пенза-Взгляд» назвал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Предварительный диагноз был поставлен по результатам паталогоанатомической экспертизы. По словам чиновника, ранее школьник не жаловался на здоровье, его состояние было в норме, «трагедии ничто не предвещало».

Пресс-секретарь региональной прокуратуры Светлана Артамонова сообщила, что проводится прокурорская проверка. Выясняется, было ли достаточным медицинское наблюдение за подростком в семье и в учебном заведении.

Девятиклассник умер 23 января. Во время занятий он начал задыхаться и бледнеть. Ему вызвали скорую, приехавшие врачи повезли его в больницу, но он умер по дороге.

Внезапная сердечная смерть возникает неожиданно. Обычно после появления острых симптомов в течение часа наступают фибрилляция желудочков и потеря сознания. Случается в том числе у людей без диагностированных сердечно-сосудистых проблем.

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