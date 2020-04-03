Российских школьников предупредили о возможной учебе летом

Учебный год для российских школьников, возможно, продлится и захватит часть лета из-за эпидемии коронавируса. Об этом предупредил замминистра просвещения Дмитрий Глушко, передает ТАСС.

По словам чиновника, сейчас министерство ставит перед собой задачу вовремя завершить учебу, чтобы детям не пришлось ходить в школу во время летних каникул. Глушко подчеркнул, что в этом вопросе все зависит от ситуации с распространением инфекции в стране.

Ранее замминистра говорил, что дистанционное обучение в российских школах и колледжах начнется 6 апреля. Режим работы школ и детских садов будут определять власти регионов. Согласовывать списки образовательных учреждений надо с федеральным правительством.

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