В Минобрнауки оценили переход российских вузов на дистанционное обучение

Большинство российских вузов справились с организацией обучения в дистанционном формате. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Александр Нарукавников в интервью телеканалу «Россия-1». Его слова приводятся на портале «Будущее России. Национальные проекты».
Замминистра отметил, что у большинства студентов (99 процентов) есть доступ к интернету, а, соответственно, и возможность учиться дома. Вместе с тем Нарукавников признал, что у некоторых преподавателей возникают сложности с освоением новых технологий. Однако в этом им помогает киберволонтеры.
«Большинство вузов успешно организовали обучение в дистанционном формате, а большинство студентов проинформировано о том, как выстроен учебный процесс», — заключил Нарукавников, исходя из результатов опроса, в рамках которого было опрошено более 10 тысяч студентов.
Учебные заведения России перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией и провести их очно.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения