В России разрешили досрочно закончить учебный год из-за коронавируса

В Минпросвещения разрешили региональным властям досрочно закончить учебный год, если эпидемическая обстановка позволяет это сделать. Скорректировать график учебных дней из-за ситуации с коронавирусом предлагается для школьников с 1-го по 8 класс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что при необходимости часть программы можно будет перенести на следующий учебный год, а оценки за этот выставить на основании завершенных четвертей и результатов всероссийских проверочных работ.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели. В группе риска — пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Дети часто становятся переносчиками инфекции.

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