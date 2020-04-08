В России разрешили досрочно закончить учебный год из-за коронавируса

В Минпросвещения разрешили региональным властям досрочно закончить учебный год, если эпидемическая обстановка позволяет это сделать. Скорректировать график учебных дней из-за ситуации с коронавирусом предлагается для школьников с 1-го по 8 класс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
В ведомстве отметили, что при необходимости часть программы можно будет перенести на следующий учебный год, а оценки за этот выставить на основании завершенных четвертей и результатов всероссийских проверочных работ.
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели. В группе риска — пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Дети часто становятся переносчиками инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения