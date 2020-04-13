Оценена потребность российских школьников в компьютерах для учебы из дома

Потребность российских школьников в компьютерах для организации дистанционного образования из дома оценивается в 1,5-2 миллиона единиц техники. Об этом заявила в понедельник гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на селекторном совещании с участием руководства Минпросвещения, передает ТАСС в понедельник, 13 апреля.

Она также отметила, что Общественная палата провела опрос, по результатам которого треть школьников не имеют собственных персональных компьютеров для учебы из дома.

«Почти каждый пятый учитель [опроса] отметил, что до половины всех школьников в их потоке не смогут учиться дистанционно из-за отсутствия технических средств либо из-за неумения использовать цифровые инструменты. И каждый десятый учитель указал, что таких учеников в потоке может быть больше половины», — сказала Чупшева.

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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