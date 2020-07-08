Сдающим ЕГЭ российским школьникам дали советы по подготовке

В перерывах между экзаменами необходимо делать перерыв и переключиться на другие занятия, а не начинать сразу готовиться к сдаче другого предмета. Такой совет сдающим Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускникам дал педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Андрей Казаков. Его слова приводит агентство «Москва».

«После того как один из экзаменов остался позади, проанализируйте, что и почему удалось, а какие моменты требуют дополнительного внимания, поделитесь своими впечатлениями с окружающими, "выговорите" эмоции», — сказал психолог. Он отметил, что после каждого экзамена нужно поставить точку, закрыть «своеобразную воображаемую дверь», чтобы двигаться дальше. Правильно организованная пауза должна, по словам Казакова, помочь выпускникам собраться, передохнуть и с новыми силами приступить к подготовке к следующему экзамену.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Анастасия Кузнецова, в свою очередь, посоветовала выпускникам отмечать при подготовке цветными стикерами важные моменты, чтобы визуализировать процесс. «Как только этот этап будет позади, отклейте и выбросьте стикер — это символическое действие будет сигналом к переходу на следующий уровень, позволит вам видеть, что вы с каждым шагом ближе к цели», — сказала она.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.

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