Сквозняк назвали угрозой для ЕГЭ

Открытые окна и сквозняки могут представлять угрозу при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса, поскольку резкий порыв ветра может смешать бланки. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «Интерфакс» во вторник, 30 июня.

«У нас ежегодно бывают случаи — единичные, правда, — когда от порыва ветра в открытое окно экзаменационные материалы участников разлетаются, как осенняя листва, по аудиториям. Потом этот комплект, как правило, собрать невозможно, потому что материалы деперсонифицированы и закодированы», — сказал Музаев.

Он подчеркнул, что в этом году такие случаи участятся, поскольку в целях профилактики коронавируса Роспотребнадзор рекомендует проветривать аудитории. Организаторам придется открывать окна и в связи с тем, что экзамены будут проходить в жаркие летние месяцы, отметил врио главы ведомства.

Решить проблему с разбросанными по пункту сдачи экзамена листами можно будет только переносом экзамена на резервный день, отметил Музаев. «Поэтому к открытым окнам очень внимательно отнеситесь», — заключил он.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещение утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году, согласно которому первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. Выпускникам, которые будут сдавать экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!