Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Вирусолог из лаборатории Уханя предупредила о новых вспышках коронавируса
Олег Тиньков переболел коронавирусом
Москвичам пообещали возвращение аномальной жары 
Женщина пустила домой дикого медведя и попала под суд
Ситуацию с зарплатами россиян после пандемии оценили
Российского генерала отправили в СИЗО за поборы с курсантов
Ученый нашел способ избежать войны между Китаем и Индией
Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым
Звезда «Оранжевый — хит сезона» совершила каминг-аут и показала свою девушку
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
Новости партнеров

Сквозняк назвали угрозой для ЕГЭ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Открытые окна и сквозняки могут представлять угрозу при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса, поскольку резкий порыв ветра может смешать бланки. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «Интерфакс» во вторник, 30 июня.

«У нас ежегодно бывают случаи — единичные, правда, — когда от порыва ветра в открытое окно экзаменационные материалы участников разлетаются, как осенняя листва, по аудиториям. Потом этот комплект, как правило, собрать невозможно, потому что материалы деперсонифицированы и закодированы», — сказал Музаев.

Он подчеркнул, что в этом году такие случаи участятся, поскольку в целях профилактики коронавируса Роспотребнадзор рекомендует проветривать аудитории. Организаторам придется открывать окна и в связи с тем, что экзамены будут проходить в жаркие летние месяцы, отметил врио главы ведомства.

Решить проблему с разбросанными по пункту сдачи экзамена листами можно будет только переносом экзамена на резервный день, отметил Музаев. «Поэтому к открытым окнам очень внимательно отнеситесь», — заключил он.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещение утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году, согласно которому первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. Выпускникам, которые будут сдавать экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Объявлена дата начала учебного года в России
Стало известно о массовом тестировании на коронавирус перед ЕГЭ в Москве
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Другие материалы рубрики
Россия00:0129 июня

«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»

Кризис экономики, борьба за власть и сепаратизм: в каких условиях создавалась Конституция 1993 года?
15:53Сегодня

Москвичам пообещали возвращение аномальной жары 

15:39Сегодня

Российские врачи перечислили недостатки системы медицинского страхования

15:56Сегодня

Данным экзитполов на голосовании по Конституции нашли объяснение

Россия00:0226 июня

«На врачей давят, чтобы не назначать лекарства»

Сотни детей и взрослых в России мучительно умирают от редких болезней. Почему им не могут помочь?
15:15Сегодня

Россиян предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении

15:03Сегодня

Платная дорога из Москвы в Санкт-Петербург станет дороже 

14:40Сегодня

Россиянам рассказали о погоде в июле

Россия00:0121 июня

«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»

Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
14:24Сегодня

Замеченный в Москве «Gucci-батюшка» объяснил любовь к дорогим брендам 

14:14Сегодня

Россияне стали чаще болеть раком

14:29Сегодня

Объятия Путина и Лукашенко попали на видео

Россия
«Gucci-батюшку» снова заметили в Москве в обновках от Louis Vuitton
«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»
Кризис экономики, борьба за власть и сепаратизм: в каких условиях создавалась Конституция 1993 года?
Памфилова рассказала о поступивших обращениях по голосованию
«На врачей давят, чтобы не назначать лекарства»
Сотни детей и взрослых в России мучительно умирают от редких болезней. Почему им не могут помочь?
Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»
В России идет голосование по поправкам к Конституции
Как Основной закон изменит жизнь россиян
Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке
Все материалы
Мир
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Пентагон ответил на данные о «сговоре» России и талибов
Сенаторы призвали США к незамедлительному продлению СНВ-3
Тропа невидимой войны
Бразильские индейцы остались один на один с коронавирусом. Как они выживают без помощи властей?
Джо БайденМашина оплошностей
Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
Все материалы
Бывший СССР
Названа угроза от биолабораторий США на Украине и в Грузии
В Эстонии проведут референдум об однополых браках
Ветер западный
Лукашенко намекает на вмешательство России в выборы. Почему он молчит о работе американских фондов?
Лукашенко пообещал выстоять на переговорах с Россией
Разделительные полосы
Латвия уравняла солдат СССР с нацистами и хочет запретить главный символ Победы — георгиевскую ленту
Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии
Украина рассекретила новые данные о катастрофе в Чернобыле
Власти СССР скрыли информацию о трех десятках аварий на АЭС
Все материалы
Экономика
Норвегия ударит по крупнейшей американской компании
Коронный номер
Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. От этого выиграла Африка
Курс рубля упал до минимума
Рабский труд
В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад
В России резко подорожала гречка
Все пойдет по плану
Как правительство и банки помогают малому и среднему бизнесу
Подсчитано число открывшихся после самоизоляции российских ресторанов
Все материалы
Силовые структуры
Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами
Воля воровская
В 90-х подмосковные бандиты работали на воров в законе. Они убивали и отмывали миллионы для боссов
Владелец российской турбазы открыл огонь по полицейским из охотничьего карабина
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Оперативники ФСБ нашли винтовку у сторожа российского детского лагеря
Юрий Пичугин«Ты что, бессмертный?»
Один из главных воров России оставлял после себя много трупов. Методы 90-х привели его за решетку
Очевидцы сняли на видео момент избиения и похищения человека в российском городе
Все материалы
Наука и техника
Туристы из вермахта
Как немецкие солдаты жили в Крыму во время Второй мировой войны: неизвестные снимки
«Крупнейший прорыв в истории»
 
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Красная семерка
Первое за 30 лет чемпионство «Ливерпуля», победы МЮ и «Челси» — главные события тура АПЛ
Российская фигуристка вспомнила о просьбах показать «секс» в 14-летнем возрасте
Красные в коридоре
Почести для «Ливерпуля», тяжелый выезд МЮ и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом
Джина Карано«Все мои мужики были слабее меня»
Над американкой издевались в детстве, а она стала легендой ММА и кинозвездой
Карпов ответил назвавшим шахматы расистским видом спорта австралийцам
Все материалы
Культура
От Доктора Дре ушла жена
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
Против Башарова не завели уголовное дело за избиение жен
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Волочкова представила свою версию попадания в закрытое на карантин село
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
Названа главная ошибка женщин на первом свидании
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказал о рейдерской тактике главы шоу
«Главное, чтобы люди думали своей головой»
Почему Россия готова к голосованию в интернете и как простые люди делают его понятнее
Дроздов высказался о дружбе с Познером
На Собчак напали в захваченном монастыре на Урале
Что известно о потасовке во время съемок расследования об опальном священнике
Женщина решила поспорить о масках и случайно вскрыла хитрый обман мужа
Все материалы
Ценности
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
Инопланетянка из СССР
Как простая модель стала звездой советского кино, связалась с аферистом и чудом избежала смерти
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Самая красивая женщина в мире снялась в бикини в рекламе популярного бренда
Все материалы
Путешествия
Спрогнозированы сроки открытия белорусской границы для россиян
«Нас чуть не сожрали»
Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
Россиянин сорвался с семиметровой скалы в Крыму и выжил
«Здесь русских любят больше, чем в России»
Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»
Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Все материалы
Из жизни
Пирожные в форме коронавируса восхитили покупателей и вызвали огромные очереди
«Они говорят, что Китай и Россия — два брата»
История россиянки о переезде в Китай, больших заработках и карантине
Стало известно о постыдной оплошности принца Гарри
Толстяк сбросил 150 килограммов и раскрыл секрет похудения без спорта
Джулия Лавинг, Бреанна Локвуд и ее муж Аарон «Первый раз, когда я забеременела без мужчины»
Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
В шкафу похоронного бюро нашли давно забытые останки людей
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»
История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
Все материалы
Появились подробности об обновлённом Hyundai Santa Fe
Определены самые качественные автомобили 2020 года
Агентство J.D. Power опубликовало новый рейтинг. Больше всего наград у Hyundai Motor Group
В России отзывают в ремонт автомобили Audi
Как придумали главную дизайнерскую «фишку» Rolls-Royce Phantom
Выясняем, как в интерьере появилась так называемая «Галерея»
У кибер-мошенника изъяли коллекцию суперкаров
Что рисует дизайнер Lamborghini в свободное время
Самолеты, классические спорткары и гоночные машины кисти Матеуша Вовка
Представлен катер в стиле супергибрида Lamborghini Sian
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
Российский регион потратил сотни миллионов рублей на промышленные парки
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Десятки тысяч жителей российского региона получат доступ к интернету
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Ученые предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Атомный ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап испытаний
Все материалы