Стало известно о массовом тестировании на коронавирус перед ЕГЭ в Москве

В Москве сотрудников школ, в которых пройдет Единый государственный экзамен (ЕГЭ), протестируют на коронавирус. В массовом тестировании примут участие более 30 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Всех сотрудников, которые будут принимать ЕГЭ — от охранников до учителей — проверят на коронавирус. Такое тестирование будет проходить с 25 по 30 июня», — уточнила Ракова.

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