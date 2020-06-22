Раскрыты подробности проведения ЕГЭ в период пандемии коронавируса

В пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году будут установлены санитайзеры и другие средства дезинфекции. Сами пункты будут дезинфицировать накануне экзамена. Подробности проведения ЕГЭ в период пандемии коронавируса раскрыл глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью, опубликованном на сайте пензенского отделения партии «Единая Россия».

«В этом году все медработники, которые всегда присутствуют в пунктах проведения экзамена, будут стоять при входе и измерять температуру каждому участнику и организатору экзамена. (...) Маски и перчатки будут обязательными только для организаторов экзамена», — добавил Музаев.

Из-за пандемии коронавируса в России дважды переносили ЕГЭ. В этом году экзамен будут сдавать только те школьники, которые собираются после выпуска поступать в вузы. 17 июня Минпросвещение утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году, согласно которому первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия выпускников.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!