Психолог дала советы по подготовке к ЕГЭ

Перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) необходимо задать все интересующие вопросы учителям, равномерно распределить нагрузки между учебой и отдыхом, а также расширить спектр ресурсов по подготовке. Советы по подготовке к экзаменам дала педагог-психолог московского Городского психолого-педагогического центра Оксана Голерова в интервью «Российской газете».

«Решение пробных тестовых заданий, прошлый опыт участия в предметных олимпиадах, консультации с педагогами о том, как будет проходить экзамен, собственный опыт сдачи любых предыдущих экзаменов — все это тоже хорошие способы снизить уровень неопределенности, а вслед за ним и уровень тревожности на предстоящих экзаменах», — сказала Голерова.

Психолог также порекомендовала выпускникам определить самое продуктивное время и планировать изучение сложных тем исходя из этого. Весь объем заданий также лучше разделить по дням, и главное — не забывать о перерывах, чтобы продуктивность работы не снижалась. Отвлекаться от подготовки следует каждый час в течение 5-10 минут.

Голерова также отметила важность таких факторов, как правильное питание, полноценный сон и физическая нагрузка — они помогают активизировать такие ресурсы, которые способствуют снижению тревожности накануне экзамена. «Активное использование возможностей организма помогает и в самой ситуации экзамена. Например, при сильном волнении важно сосредоточиться на своем дыхании, закрыть глаза, медленно и глубоко подышать некоторое время, а затем вернуть дыханию спокойный ровный ритм», — сказала психолог.

Из-за пандемии коронавируса в России дважды переносили ЕГЭ. В этом году экзамен будут сдавать только те школьники, которые собираются после выпуска поступать в вузы. 17 июня Минпросвещение утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году, согласно которому первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия выпускников.

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