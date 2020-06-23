России предсказали снижение смертности от коронавируса

Самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов пациентов с подтвержденным коронавирусом будет наблюдаться в Москве. Такой прогноз дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

По его словам, в столице и Подмосковье смертность снизится в два-три раза, а в остальных российских регионах — в 1,5-2 раза.

«Москва была эпицентром, показатель зараженности на душу населения там был в несколько раз больше, чем в других регионах. Это одна из причин, почему в Москве будет самое значительное снижение смертности», — пояснил Тавадян.

Эксперт добавил, что значительную роль сыграло и то, что в столичном регионе более строго соблюдались меры социального дистанцирования.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России. Кроме того, в январе и феврале правительство России готовилось к экстренным мерам по противостоянию инфекции. Медицинские учреждения также направляли силы на оказание помощи пациентам с выраженными признаками коронавируса, отметила Голикова.

27 мая сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Учитываются теперь те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

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