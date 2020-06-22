Названы причины низкой смертности среди россиян с коронавирусом

Быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России. Об этом в понедельник, 22 июня, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

По ее словам, в отношении пограничных с Китаем территорий было оперативно принято решение ввести запреты и ограничить передвижения. «Мы считали, что основная угроза пойдет оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни одного российского гражданина не имело диагноз новой коронавирусной инфекции», — назвала Голикова первую причину низкой смертности.

Кроме того, в январе и феврале правительство России готовилось к экстренным мерам по противостоянию инфекции. Медицинские учреждения также направляли силы на оказание помощи пациентам с выраженными признаками коронавируса, отметила Голикова.

«И вот эти меры — наращивание тестирования, упрощение процедуры регистрации тестовых систем, которые в том числе завозились импортные на территорию России. Разрешение без регистрации использовать эти тест-системы в случае, если они носят одноразовый характер», — заявила вице-премьер России.

По ее мнению, тест-система оказалась очень эффективной в борьбе с коронавирусной инфекцией, «готовой к этому вызову».

Ранее 22 июня Голикова рассказала, что президент России Владимир Путин лично звонил эпидемиологам, чтобы с самых первых этапов пандемии коронавируса быть в курсе обстановки. «Часто он это делал напрямую, а не через кабмин», — заявила она.

27 мая сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Учитываются теперь те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

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