Голикова рассказала о личных звонках Путина эпидемиологам

Президент России Владимир Путин лично звонил эпидемиологам, чтобы с самых первых этапов пандемии коронавируса быть в курсе обстановки, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее цитирует РИА Новости в понедельник, 22 июня.

«Часто он это делал напрямую, а не через кабмин», — отметила она.

20 июня Владимир Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в стране. Он также отметил вклад медиков в борьбу с коронавирусом и отметил, что им удалось достигнуть минимума потерь от этой инфекции.

15 июня российский лидер заявил, что в стране удалось сгладить последствия пандемии. Днем ранее от отметил выход из пандемии с минимальными потерями.

За последние сутки в России выявлено 7600 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен

у 592 280 жителей в 85 регионах.

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