Президент России Владимир Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства при этом подчеркнул, что борьба с вирусом продолжается. Он также выразил надежду, что в самое ближайшее время в стране появится вакцина от коронавируса, добавив, что новые российские лекарства — лучшие в мире. По мнению Путина, это говорит о высоком уровне науки.

Материалы по теме «Постепенно наступила гармония» Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?

Российский лидер также посчитал необходимым сохранить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медиков, которые борются с коронавирусом. Он отметил, что нагрузки и риски для них по-прежнему сохраняются.

До этого в июне Путин заявил, что страна достойно ответила на угрозу пандемии коронавируса. По его словам, добиться этого стране удалось благодаря наличию собственной технологической и производственной базы, а также консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

В России за минувшие сутки зафиксировали 7889 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, новые зараженные обнаружены в 85 регионах страны. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 576 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!