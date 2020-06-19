Путин заявил о достойном ответе России на угрозу коронавируса

Россия достойно ответила на угрозу пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о последствиях распространения COVID-19 для экономики. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 июня.

Глава государства отметил консолидированные усилия общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики.

По его словам, во многом достойно ответить РФ смогла из-за наличия собственной технологической и производственной базы. Путин подчеркнул, что в целом экономика продемонстрировала способность быстро адаптироваться к серьезным вызовам.

15 июня Владимир Путин заявил, что в стране удалось сгладить последствия пандемии коронавируса. Днем ранее от отметил выход из пандемии с минимальными потерями.

За последние сутки в России выявлено 7972 случая коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 569 063 жителей.

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