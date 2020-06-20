Путин оценил заслуги медиков в снижении смертности от коронавируса

Президент России Владимир Путин оценил вклад медиков в борьбу с коронавирусом и отметил, что им удалось достигнуть минимума потерь от этой инфекции. Такое заявление глава государства сделал во время видеоконференции с работниками медучреждений, передает ТАСС.

«Уверен, вы сделали все, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное — свели до минимума потери, это ваша заслуга!» — подчеркнул президент. Он также выразил соболезнования коллегам и семьям погибших врачей, медсестер и фельдшеров. «Ваши родные до конца выполнили свой долг. Они герои, настоящие герои!» — обратился Путин к родственникам погибших.

По мнению главы государства, жертвенный подвиг медиков в период распространения инфекции войдет в историю страны наравне со служением врачей в годы Крымской, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Ранее Путин сообщил, что эпидемия COVID-19 в России отступает. При этом он добавил, что в скором времени в стране появится вакцина от этой болезни. Кроме того, выплату надбавок для медиков, которые контактировали с больными коронавирусом, продлят на июль и август текущего года.

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