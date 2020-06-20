Путин поручил по-особому контролировать выплаты отпускных медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и министерству здравоохранения держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам. Его цитирует РИА Новости.

Президент подчеркнул, что не должно быть никаких, даже технических сбоев.

Путин также назвал необходимым сохранить дополнительные выплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, на все лето и подчеркнул, что несмотря на отступление эпидемии, борьба с COVID-19 продолжается.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 7889 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования превысило 576 тысяч.

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